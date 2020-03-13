Türk kaptanı öldüren katil zanlısı İstanbul’da

HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde Türk kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren makine yağcısı Ergin Aktaş, dün sabah Sri Lanka'dan İstanbul'a getirildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Endonezya'dan denize açılan gemide 20 Aralık'ta makine yağcısı Ergin Aktaş, kamarasının önünde kaptan Bora Ekşi'yi bıçakla öldürmüş, 6 mürettebatı da yaralamıştı. Diğer personelin yardımıyla etkisiz hale getirilen katil zanlısı, ikinci kaptan tarafından en yakın liman olan Sri Lanka'da gözaltına alındı. Bora Ekşi (42) ise Türkiye'de defnedildi. Olayın ardından geminin bağlı olduğu liman Karaköy Limanı olduğu için soruşturma İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nce devralındı. Bora Ekşi'nin ailesi de katil zanlısının Türkiye'de yargılanmasını talep etti. Türkiye'nin iadesini istediği Ergin Aktaş, Cinayet Büro'da görevli iki polis tarafından Sri Lanka'dan teslim alınarak İstanbul'a getirildi. 83 gün tutuklu kaldığı Sri Lanka'dan getirilen Aktaş, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Aktaş'ın ilk sorgusunda çelişkili ifadeler kullandığı ve Bora Ekşi'yi bir İngiliz geminin kaptanı olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddiasında bulunduğu ileri sürüldü./ SABAH

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