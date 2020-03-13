Ünlü spikere yediemin şoku!

Ünlü spiker Jülide Ateş kiracısından kira bedelini alamayınca 7 bin 500 dolarlık alacağını tahsil etmek için icra takibi başlattı. Kesinleşen borç için haciz başlatan başarılı spiker, kiracısına ait toplam değeri 5 bin 200 lira olan elektronik aleti haczederek yediemin görevlisi İbrahim A.'ya muhafaza etti. Borçlu taraf ödeme yapmayınca haczedilen malların satılması için harekete geçen Ateş, hacizli malların kaçırıldığını öğrendi.

'MALLARIMI KAYBETTİ ŞİKÂYETÇİYİM'

Yediemin görevlisi İbrahim A.'ya muhafaza edilen malların nerede olduğu sorulduğundaysa kendisinin 2017 yılında menkul malların yediemin sıfatıyla aldığını 2018 yılında işten ayrıldığı için hacizli malların nerede bulunduğunu bilmediğini anlattı. Haczedilen malların kaybolmasında sorumluluğu olduğunu ifade eden Jülide Ateş ise avukatı aracılığıyla İbrahim A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, İbrahim A.,'nın yediemin olarak kendisine emanet edilen eşyaları iade etmediği, her ne kadar kendisini azlettirdiğini belirterek suç işlemediğini ileri sürse de İbrahim A.'nın yedieminlik görevini ikinci kez haczin yapıldığı gün istifa ederek eşyaların kaybolmasına yol açtığı anlatıldı. Bu nedenle 'Muhafaza görevini kötüye kullanma' suçunu işlediği düşünülen İbrahim A.'nın 2 yıla kadar hapsi istendi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.