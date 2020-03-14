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Haberler Yaşam Haberleri 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?

1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 21:57 ABONE OL
1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?

A- Baldızı Kristin'in

B- Eşi Sue Ellen'ın

C- Kardeşi Bobby'nin

D- Babası Jock'un

Doğru cevap: A şıkkı

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1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
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