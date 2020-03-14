Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörlerden yaptığı dikkat dikkat şeklinde başlayan anonsta Dallas dizisindeki J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?

A- Baldızı Kristin'in

B- Eşi Sue Ellen'ın

C- Kardeşi Bobby'nin

D- Babası Jock'un

Doğru cevap: A şıkkı