Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 5 lira kavgası: 7 yaralı

5 lira kavgası: 7 yaralı

'da 5 liralık otopark ücreti yüzünden çıkan tartışma, iki grubun silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgasına dönüştü. Biri ağır 7 kişi yaralandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
5 lira kavgası: 7 yaralı

Merkez Seyhan ilçesinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, arkadaşları Yusuf Tunay (52) ve Vedat Yalem (27) ile birlikte Tepebağ Mahallesi'ne gelen Volkan Elkara (39), lüks otomobilini buradaki bir otoparka bıraktı. İşi bittikten sonra geri döndüğünde ise otopark görevlisi Cumali Taşkın (34) kendisinden 5 lira park ücreti istedi. Ancak Volkan Elkara, "Ne parası, burası benim kirvemin" diyerek para vermeyi reddetti. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



TABANCA, BIÇAK, SOPA...
İki tarafın arkadaşları ve yakınlarının da katıldığı kavgada Volkan Elkara üzerinde taşıdığı tabancayı çekerken, karşı taraf da bıçak ve sopalarla saldırdı. Adeta meydan savaşına dönen kavgada Volkan Elkara bacağından bıçakla, Zafer Taşkın (30) ise başından silahla, Cumali Taşkın ile Hayati Karakaya (52) silahla, Yusuf Tunay ve Vedat Yalem de sopa darbeleriyle yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Bacağından bıçaklanan Volkan Elkara kaçamazken, hemen harekete geçen Adana Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan ve olaydan sonra kaçan Yusuf Tunay, Vedat Yalem, İbrahim Genç, Ahmet Yaşar Çolak ve Emre Eren'i kısa sürede yakaladı. Zanlılar ifadelerinde kavganın 5 liralık otopark ücreti yüzünden çıktığını doğruladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Elkara tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Volkan Elkara'nın tabancayla başından vurduğu Zafer Taşkın'nın hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

8 yıldır kayıp olan eşini öldürdüğünü itiraf eden koca tutuklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
5 lira kavgası: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA