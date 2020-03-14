5 lira kavgası: 7 yaralı

Merkez Seyhan ilçesinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, arkadaşları Yusuf Tunay (52) ve Vedat Yalem (27) ile birlikte Tepebağ Mahallesi'ne gelen Volkan Elkara (39), lüks otomobilini buradaki bir otoparka bıraktı. İşi bittikten sonra geri döndüğünde ise otopark görevlisi Cumali Taşkın (34) kendisinden 5 lira park ücreti istedi. Ancak Volkan Elkara, "Ne parası, burası benim kirvemin" diyerek para vermeyi reddetti. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.







TABANCA, BIÇAK, SOPA...

İki tarafın arkadaşları ve yakınlarının da katıldığı kavgada Volkan Elkara üzerinde taşıdığı tabancayı çekerken, karşı taraf da bıçak ve sopalarla saldırdı. Adeta meydan savaşına dönen kavgada Volkan Elkara bacağından bıçakla, Zafer Taşkın (30) ise başından silahla, Cumali Taşkın ile Hayati Karakaya (52) silahla, Yusuf Tunay ve Vedat Yalem de sopa darbeleriyle yaralandı.



HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bacağından bıçaklanan Volkan Elkara kaçamazken, hemen harekete geçen Adana Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan ve olaydan sonra kaçan Yusuf Tunay, Vedat Yalem, İbrahim Genç, Ahmet Yaşar Çolak ve Emre Eren'i kısa sürede yakaladı. Zanlılar ifadelerinde kavganın 5 liralık otopark ücreti yüzünden çıktığını doğruladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Elkara tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Volkan Elkara'nın tabancayla başından vurduğu Zafer Taşkın'nın hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ