Çin'de ortaya çıkan, 130 ülkeye yayılan ve 5 bin 111 kişinin ölümüne neden olan Koronavirüse dikkat çekmek için Hâkkarili türkücü Aydın Aydın ve Karadeniz türküleri seslendiren Şerif Topal ayrı ayrı klipler çekti. Sosyal medyada her iki Koronavirüs klibi ilgi çekti. İşte biri Doğu'dan diğeri Karadeniz'den iki Koronavirüs klibi ve içeriği…



HÂKKARİLİ KÖYLÜLER DE OYNADI: "KORONA VAR ÖPME!"

İlgi gören iki klipten biri olan ve Hâkkari'de 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağda ve köyde çekilen klipte uyarıcı nitelikte sözlere yer verildi. Türkücü Aydın Aydın'ın klibi Korana kelimesiyle başlıyor. İlk başta spreyle karların üzerine "Korona var öpme!" yazıyor. Türkücü Aydın Aydın, "Korona var öpme, hastayım ben öpme. Bir selamın yeter, fazla ıslar etme öpme!" sözleri eşliğinde Hâkkarili köylülere ve çocuklara göğsüne götürdüğü eliyle selamlıyor.



AYDIN AYDIN, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE KÜRTÇE UYARDI

Türkücü Aydın Aydın, Koranavirüsüne dikkat çekmek için çektiği klibini Türkçe, İngilizce ve Kürtçe seslendirdi. "Korona var öpme!" uyarısında bulunan türkücü "Korana, yakın temasta bulunmayalım, sakın gitmesin kimsenin zoruna!" cümlelerini kullandı.



HÂKKARİLİ AMCA, EL ÖPEN ÇOCUKLARA BASTONLA MÜDAHALE ETTİ

Sosyal medyada da ilgi gören klip, Hâkkarili köylüler de yer aldı. Ellini öpmeye gelen çocuklara bastonuyla müdahale eden yaşlı amca da "Öpme" uyarısında bulundu. Bilindiği üzere, Koronavirüsü'nde tokalaşmak, el öpmek gibi adetler hijyen nedeniyle yapılmaması gerekenler arasında gösteriliyor.



Ayrıca misafirliğe gideceklerin el öpme adetini yapmaması da köyün amcası tarafından yapılıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı da 23 Nisan'da başlıyor. Türkiye'de misafirliğe gelenlerin ellerine kolonya dökmek ve büyüklerin ellerini öpmek bir adet… Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde şehirlerde, ilçelerde, köylerde ve mezralarda da el öpme geleneğine de bir süre ara verilmesi gerekeceğini akla getiriyor.



KARADENİZLİ ŞERİF TOPAL'DAN KEMENÇELİ KORNAVİRÜS TÜRKÜSÜ

Karadenizli Şerif Topal da "Korona Virüsü" isimli bir klibi bir hafta önce yayımladı. Karadeniz türküleri seslendiren Şerif Topal'ın sözlerini yazdığı, müziğini Aziz Emir'in yaptığı, aranjörünün Nazmi Yoldaş olduğu Korona Virüsü de sosyal medyada çok ilgi gördü. Hastane görüntüsüyle başlayan klibe ilk olarak kemençe sesleri eşlik etti. Müziği çok hareketli olan klipte Karadeniz havası eşlik etti.



KARADENİZLİ TÜRKÜCÜ ŞERİF TOPAL: "MEVLAM BULAŞTIRMASIN BİZE BU KORONA'YA"

Karadeniz türküleri seslendiren Şerif Topal'ın koronavirüsü için yazdığı sözler de çarpıcı. İşte o türkünün sözleri: "Çin'den çıktı bir virüs yayılıyo dünyaya. Mevlam bulaştırmasın bizi bu koronaya. Günden güne artıyo korona denen illet. Maske ile geziyo şimdi sokakta millet. Yalan yanlış habere zaten inanmıyorum. Yerli ürün tüketip Çin malı almıyorum. Korona, deli dana, domuzla kuş gribi zaten bütün vürüsler gelip bulur garibi. Hasta olmamak için insanlar direniyo. Virüsler bile her yıl çıkıp yenileniyo. Her yıl gündeme düşer bu aylarda bir grip bu nasıl bir virüsmüş ismi bile bir garip."