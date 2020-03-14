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fırsatçılarını utandıracak haber! Malatyalı esnaftan 10 numara hareket

salgınını fırsat bilerek ürünlerde fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara en güzel cevap 'dan geldi. Malatya’da bir esnaf, işyerinden alışveriş yapan müşterilerine Korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı ücretsiz olarak hediye ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.3.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 16:07 ABONE OL
Corona virüs fırsatçılarını utandıracak haber! Malatyalı esnaftan 10 numara hareket

Malatya'da bir esnaf, işyerinden alışveriş yapan müşterilerine Korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor. Malatya'da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, Korona virüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, işyerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor.

FIRSATÇILARA TEPKİ

Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, "Salgınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar" dedi. Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı işyerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi.

Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, esnafa da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.


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Corona virüs fırsatçılarını utandıracak haber! Malatyalı esnaftan 10 numara hareket
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