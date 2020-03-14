Hasankeyf sular altında

Ilısu Barajı su tutmaya devam ediyor. Dicle Nehri'nde yükselen sular yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Hasankeyf'i yavaş yavaş yutuyor. Eski Hasankeyf'in büyük bir bölümü sular altında kaldı.Hasankeyf'in simgesi olan Roma döneminden kalma bin 300 yıllık tarihi köprü, 1960'lı yıllarda Dicle Nehri üzerine yapılan Hasankeyf-Batman karayolu için yapılan köprü artık Dicle Nehri'nin suları altında kaldı. Bazıları hala ev ve ahır olarak kullanılan Hasankeyf'teki binlerce mağara kısa bir süre sonra sular altında kalacak.Dicle Nehri Hasankeyf'i yudum yudum yutarken yeni Hasankeyf'e taşınan bazı tarihi yapıları restorasyon çalışmaları ise devam ediyor. Birkaç hafta içinde tamamen sulara gömülecek tarihi kent Hasankeyf, son ziyaretçilerini ağırlıyor.Hasankeyf'e akın eden kimi yerli ve yabancı turistler su altında kalmadan önce yeniden tarihe bakarak anılarını tazelerken, kimileri ise antik kentin sulara gömülüş anının fotoğrafını çekiyor. Eski ilçe merkezine 1.5 kilometre uzaklıktaki Raman Dağı eteklerine inşa edilen yeni Hasankeyf'e ise hüzünlü bir hava var.Hasankeyfliler doğdukları, büyüdükleri evlerin su altında kalışını adım adım takip ederken yeni kurulan ilçede, yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.

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