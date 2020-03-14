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İki evlat iki cinnet

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
SAMSUN Bafra'da Gönül Güngör (55) psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu Burhan Gönül tarafından evinde bıçakla öldürüldü. Talihsiz kadının cesedini komşuları buldu. Jandarma ve polis, kaçan katil zanlısı evladın peşine düştü. Burhan Gönül geceyarısı bir lokantada çorba içerken yakalandı. Adıyaman'da ise önceki gece Dilan B.(19), annesiyle tartıştığı iddia edilen öz babası Yusuf B.'yi (44) silahla öldürdü. Annesi C.B. (38) ile birlikte adliyeye sevk edilen genç kız tutuklandı, anne serbest bırakıldı.

İlhan DEMİRCİOĞLU - Metin HARIKÇI
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İki evlat iki cinnet
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