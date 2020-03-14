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İstanbul'da yaşanacak ilçeler 14 Mart 2020! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından 14 Mart 2020 Cumartesi günü için İstanbul'da yaşanacak ilçelerin tam listesi yayınlandı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan su kesintisi sebebiyle günlük işler de aksıyor. Bundan dolayı vatandaşlar internet üzerinden “İstanbul'da ?” sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 14 Mart 2020 Cumartesi günü için İSKİ programı...

Giriş Tarihi: 14.3.2020 15:20 ABONE OL
İSKİ İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler 14 Mart 2020! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ resmi sitesi üzerinden 14 Mart 2020 Cumartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Peki,sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 14 Mart İstanbul su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 14 MART

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-14 14:33:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-14 10:28:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 2020-03-14 13:14:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler 14 Mart 2020! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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