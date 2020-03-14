İSKİ İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler 14 Mart 2020! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ resmi sitesi üzerinden 14 Mart 2020 Cumartesi günü için İstanbul'da planlı su kesinti programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle bugün İstanbul'un bazı ilçelerine su verilmeyecek. Peki,sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 14 Mart İstanbul su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 14 MART

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-14 14:33:10.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-14 10:28:28.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 2020-03-14 13:14:56.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.