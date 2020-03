İstanbul'da elektrik kesintisi BEDAŞ 14 Mart 2020! Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ tarafından 14 Mart 2020 Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak planlı elektrik kesintisi listesi duyuruldu. Bilindiği üzere, planlı kesinti başta olmak üzere arızadan kaynaklanan elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden her gün vatandaşlarla paylaşılıyor. Böylelikle de, vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 14 Mart 2020 Cumartesi günü için İstanbul elektrik kesintisi programı listesi...

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER 14 MART

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 923. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373689)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390131)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3127. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391268)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, OKMEYDANI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KEKLİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SULTAN, TANIR sk / PAŞA mah 1. ÇINARLI, 2. ÇINARLI, BAHAR 1, DERNEK, GÜL, SAVAR, SULTAN, İNCİRLİ DEDE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390095)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 23., AOS 24., AOS 25., AOS 28., AOS 29., AOS 30., AOS 31., AOS 32. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390423)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAHİ, DONANMA, YASİN, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, FAZIL KAFTANOĞLU, GÖL, MENDERES, SAKARYA, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390415)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ACEM 1, ALP, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, ERENLER 1, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, HUMUS, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KAYIN 2, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MELEKOTU, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, NİLAY 1, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞAYAN, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393532)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., ADNAN KAHVECİ, ANADOLU, ATLAS, DOST, DİCLE, ENGİN, ESMER, GÜRSES, HAYAL, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KARADUT, KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, KOCATEPE, KOZALAK, LEYLAK, MANOLYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEDENİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, SAFRAN, SARDUNYA, SARMAŞIK, SIĞIRYOLU, TATARCIK YOLU, TELLİ, TEVFİK FİKRET, TOHUM, TUNA, TUNCA, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZAMBAK, ZÜMRÜT, ÇAMALTI, ÇAMELİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk // 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395636)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAHARAT, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, SADABAT, SEVENLER, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395756)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PREVEZE, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / HAZNEDAR mah ADALAR, BAĞCILAR, BİLGE, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, YEŞİLIRMAK, ŞAFAK, ŞEVKETDAĞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395753)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PREVEZE, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / HAZNEDAR mah ADALAR, BAĞCILAR, BİLGE, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, YEŞİLIRMAK, ŞAFAK, ŞEVKETDAĞ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395755)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah NERGİS sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397312)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, ARI, GÜNEŞ, ZAFER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397363)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah BEREKET, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397365)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah KOSOVA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397385)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ADİL, ALYANAK, ARDIÇ, ARZUM, AYDINLAR, BILDIRCIN, BUKET 1, CAN ERİĞİ, CUMHURİYET 1, D-100 KARAYOLU, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, ERAY 1, ESENYEL, ESİN 2, ESİNEL, FEVZİ ÇAKMAK 2, GEÇİT, GRUP, GÖKHAN, GÖZDAĞI, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİYİM, HAKAN, HAN, HUZUR, HÜR, KAVAK 1, KAVAKLIKENT, KEMER, KIYI, KUDRET, KİRAZ, METİN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, NAR 1, NEHİR, PANTER, PAPAĞAN, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, ROMAN, RÜZGAR 1, SAKA, SAYDAM, SEMA 1, SERAP, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, TAYFUN, TUBA, TURAN, TÜRKÜ, UĞURLU 1, YAVRU, YAY, YAŞAR, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YOĞURTHANE, YÖRÜK, YÜCE, ZİRVE, ÇAM 2, ÇEMBER, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, ÖZGENALP, İSTİKBAL 1, ŞARKI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397413)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2521., 6001., 6002., 6003., 6004., 6005., 6027., 6028., 6030., 6032., 6033., 6034., 6046., 6047., 6071., 608., 6081., 6095., 6128., 6147., GÜLLER sk 09:00-10:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397534)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, KENNEDY, RÜYA, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395058)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, İSKELE, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, TEYYARECİ FETHİ, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395061)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah KULOĞLU sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk / KİRAZLI mah 1127. sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395157)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME ÇIKMAZI sk / SEYRANTEPE mah ACIBADEM, OĞUZELİ, YILDIZ, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397559)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MUDANYA, SAKIP SABANCI, ÇELİK HANÇER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397515)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395260)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KAZIM ORBAY, SADIK ŞENDİL, SİLAHŞÖR sk / MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, SAĞDIÇ, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395180)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah YENİ NESİL sk / KAPTANPAŞA mah ALİ RIZA BEY, BÜYÜK ALTAYBAŞI, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, ÇAMLIYAYLAK, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ATAK, AVCILAR, AYGÜL, AÇIK, BABAPINAR, BABAPINAR ARALIĞI, BÜYÜK ATAK, CAN, CAN KARDEŞLER, CANDAN, CEMİYET, DEMİRCİ, DOĞAN, DİLEK, DİRİ, GÜNÜ GÜZEL, GÜZEL BAHÇE, GÜZELLER, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ, KAYIŞOĞLU, KÜÇÜK EFEM, MENEVŞE, MERDİVENLİ, OKÇULAR ÇEŞME, PİYALEPAŞA, SAĞLIK OCAĞI, SEYHAN, SIRAÇ, TOROS, USLU, VALİDE ÇEŞMESİ, YARPUZ, YENER, ÇİÇEK, ÜLEV, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU, ŞENAY, ŞİRİNCE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395168)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah KARABAL, LEVENTLER, YAVUZEVLER MEKTEP, ÇAMLIK ÇEŞME sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398049)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk 13:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398095)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KANUNİ, SANCAKTAR ,57.sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398109)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, KALSIN, TAŞKÖPRÜ YAYLASI sk 09:17-16:17 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398031)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah DEREKIRCI, DEREİÇİ, MÜHENDİS, SUPERİSİ ÇIKMAZI sk / TARABYA mah DEREİÇİ sk 09:11-16:11 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398026)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, GÖRKEM ÇIKMAZI, KURAL, TOPOYAN, YENİ İLHAN, ŞAFAK, ŞEHİTLİK sk 09:14-16:14 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398029)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ZELİHA KÖKÇINAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398218)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 13.YOL sk 11:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398652)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 130., 132., 133., 137., KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, ŞEHİT ERSİN KURT sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398475)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKÇINAR, ARABA YOLU, DALGIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, OKUL , SULTAN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398476)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BİHTER HANIM ÇIKMAZI, KALENDER, KİRAZLI BAĞLAR sk 09:06-13:06 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398516)



- İSTANBUL ESENYURT ilce İNCİRTEPE mah 241., 243., 250., 251., İNÖNÜ CADDESİ, 252, Atalay caddesi, 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398541)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, GÜLGONCA, HOROZ İBİĞİ, LALEZAR, MELİSA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 3., 4, 5, ALAÇAM., GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk 14:02-18:02 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398514)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 108., 109., 110., 111., 112., 113., 117., 118., 125., 130., 132., 133., 154., 164., 177., 197., DEREBOYU 1, ESKİ PAZAR, HADIMKORU YOLU, KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU, MASLAK BİLİNMEYEN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398050)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ATEŞ ÇİÇEĞİ, YONCALI ÇIKMAZI, ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI, İNCİ ÇİÇEĞİ sk / YENİKÖY mah İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.) sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398051)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 561., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398054)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 2.GÜL, 27 MAYIS, 810., 811., AYAZMA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398668)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.SEVİM, 1007., BELLİ, REYHAN, SALİHLİ, SAYGI, SEKMAN, SEVGİ, ŞAHİNLER, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398695)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398689)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKSUN, ALPEREN, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİVAN, DERVİŞ, DERİN, EGEMEN, ERSEN, HİSAR, KÖPRÜLÜ, LEYLAK, OĞUZ, SELİMPAŞA, ÖZEN, ŞAFAK, ŞEBNEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398064)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398669)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ÜMİT ÇIKMAZI, 911. ÇIKMAZ, AHMET KOCABIYIK, GENÇ, GONCA, KADER, ŞAİR ŞİNASİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398214)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKINCILAR, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ASLIHAN, ATMACA 2, AYDINALP, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, EĞİTİM, HAVUZ, HAVUZALTI, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, TAN, ÇATALCA YOLU, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÖZGEM, ÜÇLÜYOL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398262)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAKAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, ESKİ OSMANLI, HARK, MUHTAR ŞEVKİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398250)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah AKGÜL, ALAY, ATGEÇMEZ, CERRAH KERİM, DAMGACI, DUHANCI, DİNDAŞ, FENER KÜLHANI, FİRKETECİ, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KAZANCI SELİM, KIRIK TULUMBA, KÖROĞLU, KİREMİT, MERDİVENLİ MEKTEP, RIFAT EFENDİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SÜTLAÇ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ ÇIKMAZI, USTURUMCA, VODİNA, ÇIRAK, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİMEN, ÇİÇEKLİ BOSTAN, ŞAİR NİYAZİ sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399736)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AKBOĞA, AKBOĞA ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKSEKİ CAMİİ ÇIKMAZI, ARMUTLU, ARMUTLU ÇIKMAZI, DİRİM, EVCİMENT ÇIKMAZI, GÜL DEDE, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK, KALFA, KAŞIKÇI, KAŞIKÇI 1. ÇIKMAZI, KAŞIKÇI 2. ÇIKMAZI, KUM ODALARI, KUM ODALARI ÇIKMAZI, KÜLAHLI, MELEK HOCA, MELEK HOCA 1. ÇIKMAZI, MIZRAKLI, NİKAH, PERENDEBAZ, PERENDEBAZ ARALIĞI, PERENDEBAZ ÇIKMAZI, TÜRKİSTAN, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399746)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, KAMIŞ, KASER, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, PASTIRMACI YOKUŞU, PÜSKÜLLÜ, SULTAN ÇEŞMESİ, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., YÖRÜK sk / DERVİŞ ALİ mah AYNALI DÜKKAN, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, KESMEKAYA, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TOPTANCI sk 16:30-17:31 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399753)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, NARLIBAHÇE sk / HOCAPAŞA mah ANKARA sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398206)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399022)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2309., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399810)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah DEĞİRMEN ARKASI, FURKAN, KANYON, KEREM, KIRMAN, MAZİ, MUTLUGÜL, SİNANPAŞA, İSTANBUL sk 09:04-17:04 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398967)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BİNAY, DUMANLI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, HİLAL, KERİM, RİVA, TALİM, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398474)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398705)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AYDOS, BURÇİN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, TAŞLI, YILDIRIMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398682)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-15, G-16, G-678, G-706, G-810, G-868 sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398990)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399738)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 566., 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399744)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, ARDIÇ, BÜLBÜL, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, REŞİTPAŞA, SÜLÜN, İLKEM, İREM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399778)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400029)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, TEVFİK, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400360)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah LALAPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400044)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400057)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 566/1., BARBAROS, MARMARA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399751)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399963)