Mall Of İstanbul AVM çalışma saatleri! 2020 Mall Of İstanbul saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Giyim, teknolojik eşyalar, makyaj malzemeleri ve daha birçok ürünlerin yer aldığı alışveriş merkezleri her gün vatandaşlara hizmet sağlıyor. Mall Of İstanbul'da bu AVM'ler arasında yer alıyor. İhtiyaçlarını bu AVM'ye giderek karşılamak isteyen birçok kişi açılış ve kapanış saatlerini merakla araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren yola koyulacak olanlar Mall Of İstanbul saat kaçta açılıyor sorusuna yanıt ararken, akşam saatlerinde ise Mall Of İstanbul kaçta kapanıyor sorusu arama motoru üzerinde cevabını arıyor. Peki, Mall Of İstanbul çalışma saatleri listesine göre kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Akşam saat kaça kadar açık? Mall Of İstanbul açılış kapanış saatine ve diğer tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Mall Of İstanbul Çalışma Saatleri

Türkiye'nin en büyük ve en çok tercih edilen AVM'leri arasında yer alan Mall Of İstanbul'un çalışma saatleri de sık sık araştırılan konulardan bir tanesidir. Her gün binlerce vatandaş buraya gelerek çeşitli ürünler satın alıp ihtiyaçlarını karşılıyor. Yola koyulmadan önce açılış ve kapanış saati bilgileri görüntüleyerek planlarını buna göre şekillendirecek kişiler doğru yerdeler.

Mall Of İstanbul Saat Kaçta Açılıyor?

Mall Of İstanbul, İstanbul'un Başakşehir ilçesindedir. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm günler belirli saatlerde müşterilerine hizmet veriyor. Mall Of İstanbul, sabah saat 10:00'da açılıyor. Bu saatten itibaren AVM'ye girerek alışverişinizi yapabilirsiniz.

Mall Of İstanbul Saat Kaçta Kapanıyor?

Haftanın yedi günü de belirli saatlerde müşterilerine hizmet sağlayan Mall Of İstanbul, 10:00'da açılıyor. 22:30'a kadar ise hizmet sağlıyor. Belirtilen saatler arasında Mall Of İstanbul AVM'deki tüm mağazalarda alışverişinizi yapabilirsiniz.

Mall Of İstanbul Müşteri Hizmetleri

0212 801 10 10 numarasını çevirerek görüş, öneri ve şikayetlerinizi müşteri hizmetleri temsilcisine bildirebilirsiniz.