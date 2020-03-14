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Münevver’i koruyamadık

'da iki çocuk annesi , boşanmak istediği kocası tarafından çalıştığı hastanede silahla öldürüldü

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
Münevver’i koruyamadık
Selçuklu ilçesindeki özel bir hastanenin satın alma biriminde çalışan 30 yaşındaki Münevver Şahin, eşi Bayram Şahin (37) ile şiddetli geçimsizlik sonrasında boşanma kararı aldı. Bir süredir ayrı yaşayan silahsız özel güvenlik görevlisi Bayram Şahin, dün sabah saatlerinde Münevver Şahin'in çalıştığı hastaneye gitti. Eşinin çalıştığı ikinci kata çıkan Şahin, emekli bekçi olan babasına ait silahla karısını başından iki kurşunla vurdu. Daha sonra 'namus meselesi' diyerek hızla uzaklaştı. Mesai arkadaşları tarafından acil servise indirilen talihsiz kadın kurtarılamadı. Silah seslerini duyan hastane yakınındaki trafik polisleri katil zanlısı kocayı yakaladı. Münevver Şahin'in, 15 gün önce huzurevinde çalışan kocası hakkında savcılıktan koruma kararı istediği ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkemenin de koruma kararı verdiği ancak Bayram Şahin'in evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.
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Münevver’i koruyamadık
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