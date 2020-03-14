Münevver’i koruyamadık

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Selçuklu ilçesindeki özel bir hastanenin satın alma biriminde çalışan 30 yaşındaki Münevver Şahin, eşi Bayram Şahin (37) ile şiddetli geçimsizlik sonrasında boşanma kararı aldı. Bir süredir ayrı yaşayan silahsız özel güvenlik görevlisi Bayram Şahin, dün sabah saatlerinde Münevver Şahin'in çalıştığı hastaneye gitti. Eşinin çalıştığı ikinci kata çıkan Şahin, emekli bekçi olan babasına ait silahla karısını başından iki kurşunla vurdu. Daha sonra 'namus meselesi' diyerek hızla uzaklaştı. Mesai arkadaşları tarafından acil servise indirilen talihsiz kadın kurtarılamadı. Silah seslerini duyan hastane yakınındaki trafik polisleri katil zanlısı kocayı yakaladı. Münevver Şahin'in, 15 gün önce huzurevinde çalışan kocası hakkında savcılıktan koruma kararı istediği ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkemenin de koruma kararı verdiği ancak Bayram Şahin'in evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.