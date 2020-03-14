Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve -sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir?

Doğru cevap: B- Belleğin Azmi