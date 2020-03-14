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Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 22:25 ABONE OL
Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve -sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir?

Doğru cevap: B- Belleğin Azmi

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Salvador Dali'nin 1931'de yaptığı Eriyen Saatler adıyla da bilinen tablo hangisidir?
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