Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı burada 14 Mart

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen olmaması heyecanı arttırmıştı. Hatırlanacağı üzere 1 milyon 204 bin 768 TL'lik ikramiye devretmişti. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranını haberimizin içerisinden bulabilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Haberimizin içerisinden 14 Mart Cumartesi 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranını bulabilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…