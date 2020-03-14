Son dakika haberi: Corona virüs salgını sebebiyle AVM çalışma saatleri düzenlendi! AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kararlar ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Corona virüs önlemleri kapsamında alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Çocuk oyun alanlarının kapatılmasına, dezenfekte çalışmaları yapılmasına karar verilen AVM'ler, alınan karar neticesinde 12 saat yerine 8 saat boyunca hizmet verecek. Peki şu an AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte AVM açılış ve kapanış saatleri…

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

AVM çalışma saatleri, corona virüs tehdidi sebebiyle düzenlendi. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.

İşte corona virüsle mücadele kapsamında AVM'ler ile ilgili alınan tedbirler...