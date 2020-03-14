Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Corona virüs salgını sebebiyle AVM çalışma saatleri düzenlendi! AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Son dakika haberi: Corona virüs salgını sebebiyle düzenlendi! AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Corona virüs salgını sebebiyle AVM’lerde uygulanan termal kameralı önlemlerinin ardından ülkemizde rastlanan vakalar neticesinde AVM’lerin çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme, son dakika haberi olarak duyuruldu. Ülke çapında corona virüse karşı alınan önlemler artırılırken, Beştepe’de yapılan corona virüs toplantısında okulların salgınla mücadele kapsamında tatil edilmesine, maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Son olarak AVM çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Peki, AVM’ler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? Alışveriş merkezleri kaça kadar açık? İşte açılış ve kapanış saatleri…

Giriş Tarihi: 14.3.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 13:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs salgını sebebiyle AVM çalışma saatleri düzenlendi! AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kararlar ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Corona virüs önlemleri kapsamında alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Çocuk oyun alanlarının kapatılmasına, dezenfekte çalışmaları yapılmasına karar verilen AVM'ler, alınan karar neticesinde 12 saat yerine 8 saat boyunca hizmet verecek. Peki şu an AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte AVM açılış ve kapanış saatleri…

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

, corona virüs tehdidi sebebiyle düzenlendi. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.

İşte corona virüsle mücadele kapsamında AVM'ler ile ilgili alınan tedbirler...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüs salgını sebebiyle AVM çalışma saatleri düzenlendi! AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA