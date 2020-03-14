Son dakika haberi: Jet Fadıl davasında çarpıcı ifadeler: Mark varken ödedim, hala ev bekliyoruz...

Büyükçekmece'de, JetPa şirketinden aldığı evin başkasına satılarak içindeki eşyalarının depoya konulduğunu iddia eden Osman Özdemir'in şikâyetçi olduğu, kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz ve 5 kişi hakkında dolandırıcılık davası açıldı. Sanık Akgündüz duruşmada müştekiyi tanımadığını, ilk kez duruşmada gördüğünü belirterek "Bize ödeme yapmamışlardır. İddia ettikleri miktarlarda zararları yoktur" dedi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Memet Fadıl Akgündüz ile Murat Tayfur Gönüllü ve avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki Osman Özdemir ve avukatı da hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen Ali Rıza Özdemir, Almanya'da bulunan babası Osman Özdemir'in, 24 Kasım 1998'de sanık Memet Fadıl Akgündüz'ün yetkilisi olduğu şirketin hesabına 50 bin Mark gönderip üye olduğunu belirterek, şunları söyledi: "2001'de Türkiye'ye geldiğinde o zamanki kooperatif başkanıyla tanıştı ve ev almak istedi. Bunun karşılığında daha önceki hissesi olan 50 bin Mark'ı devrederek, 9 bin 200 Euro daha vermişti. Tapu çıkartılmadığı için kendisine noterden tapu tahsis belgesi verildi. Daire numarası yanlış yazılmıştı. Bu noter huzurunda düzeltildi. 2005-2008 yılında bu daire kirada kaldı. Daha sonra babam 2009 yılında bir yıldan fazla burada oturdu. Babam Almanya'dayken dairenin kapısı açıldı, mobilyalar depoya konuldu. Kapıcının durumu haber vermesi üzerine, babam Türkiye'ye geldi. Babam kendi dairesinin boşaltılmasını istemiş, yönetim de daireyi başkasına sattığını söylemiş."

SON DAKİKA: YER: ANKARA! BAĞDAT’TAN GELEN UÇAKTAKİ 57 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

SON DAKİKA HABERİ: YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ARKADAN ÇARPTI! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: ŞOK FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI! BİR UÇAKTAKİ ALTI CORONAVİRÜS HASTASI...

PARAYI VERENLERİ TANIMIYORUM

Hürriyet'in haberine göre; sanık Memet Fadıl Akgündüz ise tanığın aleyhe beyanlarını kabul etmediğini, bu kişileri tanımadığını ve özel bir görüşmesinin olmadığını savunarak, "Katılanların iddia ettiği gibi 50 bin Mark ödeme yapmamışlardır. 9 bin 200 Euro'nun kooperatife değil, üst birliğe ödendiğini biliyorum. Belge olup olmadığına dair avukatım beyanda bulunacak. Ancak bu miktar da mahkeme kararıyla iade edilmiştir. Dolayısıyla şu an iddia ettikleri miktarda zararları mevcut değildir" dedi.