Son dakika: İtalya'dan sonra İspanya da karantinaya alınıyor!

Çin'in Wuhan kentinden dünya genelinde onlarca ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip coronavirüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son dakika haberleri ajanslardan gelmeye devam ediyor. Corona virüste vaka ve ölüm sayısı sayısı her geçen gün katlanarak gösteriyor. 14 Mart 2020 Cumartesi itibarı ile Covid-19 salgınında son durum bilgileri de teyit edildi. Gelen son rakamlara göre, dünya genelinde 145 bin 810 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Ölü sayısı ise 5 bin 436 kişi olarak açıklandı. Çin'in ardından en çok ölüm 1266 kişi ile İtalya'da yaşandı. ABD, salgın nedeni ile ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

İSPANYA KARANTİNAYA ALINIYOR

İspanya hükümeti ülkede yaygınlığı artıran koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

İspanya şu ana kadar 5232 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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