SON DAKİKA: Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Yaralılar var...
Son dakika gelen bilgilere göre Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, yaklaşık 40 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Giriş Tarihi: 14.3.2020 07:11Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 07:12ABONE OL
Edinilen son dakika bilgisine göre, Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, yaklaşık 40 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.