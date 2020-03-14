SON DAKİKA: Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Yaralılar var...

Edinilen son dakika bilgisine göre, Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, yaklaşık 40 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

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