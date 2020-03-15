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57 yaşındaki kadın torbacı tutuklandı!

Emniyeti kentte uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda yeşil reçete ile satılan hapları satan 57 yaşındaki kadın ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı. Üzerinden 14 hap ve 2 bin 355 lira para çıkan şalvarlı kadın, emniyetteki sorgusunda parayı nereden aldığını açıklayamadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 10:23 ABONE OL
57 yaşındaki kadın torbacı tutuklandı!

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalanan ve üzerinden 2 bin 355 lira para çıkan 57 yaşındaki kadın ile 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Gülpınar, Sinanpaşa, Dedekorkut, Yeşilyurt ve Hürriyet mahallelerinde torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı.

PARAYI NEREDEN ALDIĞINI SÖYLEYEMEDİ

Polis, bu mahallelere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlıyı yakaladı. Sinanpaşa Mahallesi'nde yakalanan 57 yaşındaki şalvarlı Kudret B.'nin üzerinden yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu amaçlı kullanılan 14 hap ve 2 bin 355 lira çıktı. İşi olmadığı öğrenilen kadın, parayı nereden aldığını söyleyemedi. Ayrıca operasyonda 495 gram bonzai ile 8 yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Polis zanlıların ifadesini alıp adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Kudret B. ile Turgay Ç. (30), Abdurrahman A. (32) ve Sinan B.(29) tutuklandı. Engin Y.'ye (19) ev hapsi cezası verilirken, Enis B. (20) adli kontrol şartıyla, Serhat G. (21) ise savcılıktan serbest kaldı.

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57 yaşındaki kadın torbacı tutuklandı!
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