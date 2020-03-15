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90 yaşında kanseri yendi

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 ABONE OL
90 yaşında kanseri yendi
Kütahya'da Mustafa Kemal Yalçın isimli 90 yaşındaki hasta Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Radyasyon Onkolojisi Polikliniği'nde gördüğü 5 seanslık tedavi sonucu prostat kanserini yendi. Tedaviyi gerçekleştiren Dr. Ali Türk, Yalçın'a milimetrelik düzeyde bir tedavi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Nokta atışlı ışın tedavisi olarak bilinen 'Stereotaktik Beden Radyoterapisi Tedavisi' (SBRT) uygulaadık. Poliklinikteki modern cihazlar sayesinde 40 seanslık tedaviyi 5 seansta bitirerek hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. Kanser teşhisinin 2018'de konulduğunu belirten Yalçın ise, "Şu an iyileştim. Doktoruma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kansere karşı zafer elde ettim" diye konuştu
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90 yaşında kanseri yendi
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