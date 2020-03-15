Ablasını öldürüp şarkı söyledi

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

KONYA'NIN Meram ilçesinde yaşayan Müslüm Kip, dün sabah kayınbiraderi Hüseyin Başaran(37) ile tartışmaya başladı. İkili kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Hüseyin Başaran, tabancasıyla rastgele ateş etti. Kurşunlardan ikisi kavgayı pencereden izleyen ablası Bahtiyar Kip'e(44) isabet etti. Karnına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan Bahtiyar Kip hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hüseyin Başaran ve ağabeyi Haydar Başaran gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen ve kameralara bakarak şarkı söyleyen Kip ifadesinde, "Enişteme ateş ettim. Ablamı ben öldürmedim, başkası öldürmüştür" dedi.