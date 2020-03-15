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'da 22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

’da 5 ay önce askerden gelen 22 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 13:54 ABONE OL
Antalya'da 22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde işten eve gelen Adem Türker Hamurcu (22), odasına geçtikten sonra iddiaya göre, her sabah kendisini uyandıran 2 yaşındaki yeğeninin uyandırmaması için kapıyı kilitledi. Sabah saatlerinde Hamurcu'nun ablası, kardeşini uyandırmak istedi ancak odanın kapısını açan olmadı. Bunun üzerine odanın penceresine yönelen abla, kardeşini yatakta yüzüstü yatar halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hamurcu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

5 ay önce askerden geldiği belirtilen gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Antalya'da 22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu
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