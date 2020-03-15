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Benzin istasyonunda korkutan !

'te bir benzin istasyonunda çıkan korkuttu. İstanbul-Eskişehir yolunun Bilecik mevkisindeki benzin istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının yakıt tanklarına ulaşmadan söndürülmesi bir faciayı önledi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 01:57 ABONE OL
Benzin istasyonunda korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, İstanbul-Eskişehir D-650 yolunun Bilecik Kurtköy kavşağında bulunan Cem Ö'ye ait benzin istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilecik, ilçe belediyeleri ve Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşların olay yerine yaklaşmaması için önlem aldı. İstasyonun lokanta kısmında çıkan yangının yakıt depolarına sıçramadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle İstanbul-Eskişehir yolundaki trafik, müdahale boyunca kontrollü sağlandı.

YAKIT TANKERLERİNE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, yangının ekiplerin yoğun çabası sonucu yakıt tankerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü ifade etti.

Tekin, İşletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Benzin istasyonunda korkutan yangın!
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