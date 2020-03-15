Bir dünya panik!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 155 bini geçti. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 155 bin 209 olarak güncelledi. Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 811 kişi öldü, 74 bin 262 kişi ise iyileşti. Salgının en zor dönemini atlatan Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonuna göre, koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 3 bin 193'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi. Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879'a geriledi. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri T. Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın koronavirüs salgınının yeni merkezi haline geldiğini dile getirdi. 123 farklı ülke ve bölgede vakaların görüldüğünü belirten Ghebreyesus, "Avrupa artık salgının merkezi. Çin'i saymazsak, dünyanın geri kalanında görülen vakaların ve ölümlerin toplamından fazlası Avrupa'da yaşandı. Günlük olarak Avrupa'dan bildirilen yeni vaka sayısı Çin'deki yeni vakalardan fazladır" dedi.İtalya'da ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e yükselirken, can kayıpları Fransa'da 91'e, İngiltere'de 21'e, İsviçre'de 11'e, Almanya'da 8'e, Hollanda'da 12'ye, Belçika'da 4'e, Polonya'da 2'ye çıktı. Avrupa'da birçok organizasyon iptal edildi.İTALYA'DA Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani virüse yakalandığını duyurdu. Sileri, "Virüs tesit pozitif çıkan biriyle temasım olmuştu. Testim pozitif çıktı. Kendimi izole ettim. Evde eşim ve çocuğumla yaşadığım yerleri ayırdık" mesajını paylaştı. Evlerine kapanan İtalyanlar balkonlardan enstrüman çalıp şarkı söyleyerek virüsle mücadeleye moral desteği verdi. Öte yandan Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi'de de koronavirüs tespit edildi. Ülkede ölenlerin sayısı ise 5'e yükseldi.