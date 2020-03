‘Burhan Pazarlama’ yaşamını yitirdi

İstanbul'da Kadıköy, Eminönü, Karaköy arasında vapur yolculuğu yapan hemen herkesin aşina olduğu bir beyefendiydi o. Yolcular vapura biner binmez onun vapurda yankılanan "Şu elimde gördüğünüz kalem 35 kuruş. Yanında tarak, makasla beraber 6 parça bedava..." sesini duyardı. İstanbul'un vapurlarında kendine has tarzıyla 59 yıl boyunca satış yapan Burhan Demircan, namıdiğer 'Burhan Pazarlama', önceki gün 71 yaşında yaşamını yitirdi. İstanbul'un efsane satıcısı Demircan için dün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazına ailesi katıldı. Demircan namazın ardından sessiz sedasız toprağa verildi.Cenazeye katılan Baki Nedim Baltacı, "Burhan Pazarlama İstanbul'un hafızasıydı. Efsane bir insandı. Her zaman kendini güncellerdi. Canlı performansı ile insanların ilgi odağı olurdu" diye konuştu. Şık giyimi, güzel ses tonu, kibar, ikna edici satış yöntemiyle yerli yabancı gazete ve televizyonlara haber de olan Demircan'ın 1978'de TRT'de belgeseli yayımlanmıştı.Demircan'ın bir röportajında, 'Her şeyi satarım' sözü halk arasında klişeleşmişti. 7 yaşında gazete satarak işe başlayan Demircan, İstanbulluların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi. Vapurlarda satışların yasaklandığı 2015'e kadar işini sürdüren Demircan, "Hayatı vapurda öğrendim. İnsanlarla iletişimim olmasa ben yaşayamam" diyordu.