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Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı

'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 12:36 ABONE OL
Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı

Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta düşen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray kara yolunun açıldığı belirtildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Açıklamada, 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekiplerinin çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı
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