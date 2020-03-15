Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dikkat! 14 gün kuralı nedir, nelere dikkat edilmeli? 14 gün kuralı nasıl uygulanacak?

Dikkat! nedir, nelere dikkat edilmeli? 14 gün kuralı nasıl uygulanacak?

Covid-19 salgını yani virüsüne ait vakaların ülkemizde görülmesinin ardından salgının yayılmaması amaçlı alınan tedbirler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuş ve şeklinde bir ifade kullanılmıştı. Yurtdışından gelen vatandaşların kesinlikle uygulaması gelen bu kural ile ilgili vatandaşlar detayları araştırmaya başlarken yetkili ve uzman kişiler koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler ile bu hastalığı yenebileceğimiz sıkça hatırlatıyor. Bu önlemleri ve tedbirleri harfiyen yerine getirmek ise büyük önem taşıyor. Peki, 14 gün kuralı nedir? Corona virüsünden korunmak için nelere dikkat edilmeli? İşte 14 gün kuralı ve konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 09:42 ABONE OL
Dikkat! 14 gün kuralı nedir, nelere dikkat edilmeli? 14 gün kuralı nasıl uygulanacak?

virüsü korunma yolları ve nedir? Soruları birçok vatandaşımız tarafından alınabilecek önlem ve tedbirler çerçevesinde araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından sıkça duyduğumuz bu kural vatandaşlar tarafından merak edilirken zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkılmalı ancak çıkılması takdirde de vatandaşların 14 gün kuralına uyarak önlem almaları gerektiği bildirildi. Özellikle umre ziyaretinden gelen vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu konu ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, 14 gün kuralı nedir, Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte tüm detaylar…

14 GÜN KURALI NEDİR, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellik umre ziyaretinden gelen vatandaşlar ile gündeme gelen bu konu ile ilgili olarak sabah saatlerinden itibaren 14 gün kuralı nedir, nelere dikkat edilmeli şeklindeki sorular internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşların on dört günlük süreyle evlerinde karantina altında kalarak tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılar gelmeye devam ediyor.

İşte dikkat edilmesi gereken o kurallar!

ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! 14 gün kuralı nedir, nelere dikkat edilmeli? 14 gün kuralı nasıl uygulanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA