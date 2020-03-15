Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 17:40 ABONE OL
Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

Olay, Kapcami Mahallesi'ndeki berberde meydana geldi. Bashar Ali'ye ait berbere gelen, ismi öğrenilemeyen kişi, tıraş olduktan sonra ödeme yapıp, dışarı çıkmak istedi. Cam kapıyı fark etmeyen kişi, kapıya hızla çarpması sonucu camı kırarak, dışarı çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, müşteriyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan müşterinin camı kırarak, dışarı çıktığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA