Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gömü var diye dolandırdılar

Gömü var diye dolandırdılar

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 ABONE OL
İstanbul'da 3 kişilik bir çete 'Denizin dibinden gömü çıkartacağız' diyerek tuzağa düşürdükleri kişilerden malzeme alacağız bahanesiyle para topladı. Çete üyelerinin, internet üzerinden edindikleri tarihi eserlerin fotoğraflarını "Bunlar bizim çıkardığımız ve sattığımız gömüler" diyerek tuzağa düşürdükleri kişilere gösterdikleri ve "Koleksiyonerler bizden satın alır ve yüklü paralar öderler" sözleriyle mağdurları kandırdıkları ortaya çıktı. Mağdurlardan 5'er bin lira ile 20 bin lira arasında değişen paralar alan çete üyeleri kayıplara karıştı. Çeteye 34 bin lira kaptırdığını ifade eden iş adamı H.M.A. da şikâyetçi oldu. Dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gömü var diye dolandırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA