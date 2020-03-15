Gömü var diye dolandırdılar

stanbul'da

3 kişilik bir çete 'Denizin dibinden gömü çıkartacağız' diyerek tuzağa düşürdükleri kişilerden malzeme alacağız bahanesiyle para topladı. Çete üyelerinin, internet üzerinden edindikleri tarihi eserlerin fotoğraflarını "Bunlar bizim çıkardığımız ve sattığımız gömüler" diyerek tuzağa düşürdükleri kişilere gösterdikleri ve "Koleksiyonerler bizden satın alır ve yüklü paralar öderler" sözleriyle mağdurları kandırdıkları ortaya çıktı. Mağdurlardan 5'er bin lira ile 20 bin lira arasında değişen paralar alan çete üyeleri kayıplara karıştı. Çeteye 34 bin lira kaptırdığını ifade eden iş adamı H.M.A. da şikâyetçi oldu. Dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı.