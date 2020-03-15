Iraklı havayolu şirketinden kaçak yolcu

ürkiye

, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 şubattan itibaren Irak ile gidişgeliş uçak trafiğini durdururken, yapılan mutabakatla her iki ülkenin de kendi vatandaşlarını almak için boş uçak göndermesi ve vatandaşlarını ülkeden çıkarmaları kararlaştırılmıştı. Ancak önceki akşam Iraklı havayolu şirketi Fly Bağdat bu anlaşmayı deldi. Fly Bağdat Havayolları'na ait uçağın Irak'tan yolcularla birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Uçak havadayken, teyakkuza geçen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, uçağın pilotunu Türkiye hava sahasındayken Bağdat'a dönmesi yönünde uyardı. Uçağın pilotu, Bağdat'a dönüşü için yakıtının yetmeyeceğini söyleyince, pilota Ankara'ya iniş yapma talimatı verildi. Bunun üzerine Sakarya üzerinden dönüşe geçen uçak, 20.00 civarında Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak yakıt ikmali yaparken, bu sırada bazı yolcuların inmek için olay çıkarması üzerine uçuş havacılık kuralları gereği iptal edildi. Polis ve sağlık ekipleri uçağı karantinaya alırken, uçakta Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, korona virüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi. Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. İşçiler, 14 gün boyunca karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Fly Bağdat Havayolları'na yönelik soruşturma başlattığı öğrenildi. Uçağın Iraklı personeli emniyet güçleri eşliğinde ülkelerine gönderildi.