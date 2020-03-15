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Kayıp mendilci bulundu

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward ’in ölü bulunduğu Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’ta görüldüğü iddia edilen ‘kayıp mendilci’ bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 ABONE OL
Kayıp mendilci bulundu
Bölge esnafı, olayın ardından bölgede bir yıldır duran, iyi derece Arapça bilen ve Suriyeli olduğunu tahmin ettikleri Muhammed isimli bir mendilcinin kayıplara karıştığını iddia etmişti. Polis uzun süre bu kişinin bulunması için çalışma başlatmıştı. Google kamerasına da kısa bir görüntüsü takılan kişi bölgede mendilcilik yapan Orhan F. çıktı. Üstelik olayın ardından 'Suriyeli mendilci' iddiasını ortaya atan kişinin de Orhan F. olduğu gerçeği gün yüzüne çıktı. Suriyeli mendilci Muhammed diye fotoğrafları paylaşılan kişinin de Orhan F. olduğu öğrenildi. Polislerce ifadesi alınan Orhan F., "Polisler geldi korktum olayla bir ilgim yok. 33 yıldır burada mendilcilik yaparım. Ölen adamla hiçbir ilgim yok" dedi. Öte yandan, başsavcılık tarafından kapatılan soruşturma kapsamında, Le Mesurier'in düştüğü anda kamera açısına giren ve 7 saniye sonra kaybolan meçhul bir kişinin polislerce hâlâ arandığı öğrenildi. Raporda o kişi için, 'Yakalanınca şüphe kalmayacak' deniliyor.
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Kayıp mendilci bulundu
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