Koronavirüs reyhan satışlarını ikiye katladı

Türkiye'de sadece Malatya'nın Arapgir ilçesinde yetişen ve 200'ün üzerinde aromatik değere sahip olan aynı zamanda çayı, şerbeti, reçeli, ezmesi yapılan mor reyhan ,sindirim sistemin temizleyici,bağışıklık sistemini güçlendirici ve toksin atıcı etkisiyle de tam bir şifa kaynağı.





Korona virüsüne karşı tüketilmesi gereken en önemli ürünün Arapgir'in mor reyhanı olduğunu belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Fesleğen ailesinden olan mor reyhanın, yılda dört kere ılıman bölgede yetiştirilir. Malatya Arapgir'de yetiştirilen mor reyhan; rengi, kokusu, yaprak şekli ve içinde barındırdığı 200 aromatik değer ile coğrafi tescil işareti alan Türkiye'deki ilk bitkidir. Tam bir şifa kaynağıdır. Uluslararası tıp dergilerinde de yayımlanan araştırmalara göre güçlü bir antioksidandır. Bağışıklılık sistemini güçlendirir. Viral enfeksiyonlardan, grip ve soğuk algınlığından korur. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak antiseptik görevi üstlenir. Ağız ve diş yaralarının iyileştirilmesinde, bebeklerin gaz sancısının giderilmesinde etkilidir. Antimikrobiyal ve antiviral özelliğe sahip olması nedeni ile de ciddi bir mikrop kırıcıdır. 2017 yılında Arapgir Belediyesinin desteği ile Engelsiz Tarım Projesi çerçevesinde başlayan ve bugün sürdürülebilir tarım ile bölgede geçim kaynağı olan mor reyhanın çayı, reçeli, kurusu ve yağına kooperatif üzerinden ulaşmak mümkündür"diye konuştu.