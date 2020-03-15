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Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Giriş Tarihi: 15.3.2020 ABONE OL
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üçüncü katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Abdülselam Muhammed Hatip, hayatını kaybetti. İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Suriye uyruklu Ahmet-Yasemin Muhammed Hatip çiftinin oğlu Abdülselam, önceki akşam odasında oynarken çıktığı pencereden düştü. Beton zemine çarpan çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesinin özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Abdülselam Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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