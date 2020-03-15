Şiddete doymadı, öldürdü

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki özel bir hastanenin satın alma biriminde çalışan Münevver Şahin (30), boşanma kararı aldığı eşi Bayram Şahin (37) tarafından önceki gün çalıştığı hastanede silahla öldürüldü. Gözaltına alındığında "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" diyen Bayram Şahin, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanırken olayın nedeniyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Münevver Şahin'in 17 Şubat'ta eşinden şiddet gördüğü ve olaydan sonra ailesinin yanına gittiği, belirlendi. Bayram Şahin'in de kayınbiraderleri ile kavga ettiği ve şikayet üzerine Şahin hakkında "silahlı tehdit" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi. Münevver Şahin'in ifadesinde, "Eşim beni darp etti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Münevver Şahin'in koruma kararı aldırdığı da belirlendi.