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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Mart Pazar 2020

Son dakika haberi: ’da korkutan ! ve son depremler listesi 15 Mart Pazar 2020

Gelen son dakika haberine göre Kumluca’da 4 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Yerin 24 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, konuyla ilgili ve ’den paylaşım geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir bilgi henüz yok. Haberimizin içerisinden Antalya depremi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 20:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Mart Pazar 2020

Gelen son dakika haberine göre Antalya Kumluca'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 24 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'den paylaşım geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir bilgi henüz yok. Haberimizin içerisinden Antalya depremi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz…

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Antalya depremi ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

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Son dakika haberi: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Mart Pazar 2020
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