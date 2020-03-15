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SON DAKİKA HABERİ: 'de akılalmaz coronavirüs vakası! Kızını hastaneden kaçırdı...

'de yaşanan coronavirüs vakası şaşkına çevirdi. Son dakika haberine göre 12 gün önce Almanya'dan geldiği öğrenilen aile, ateş ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerle 5 yaşındaki kızlarını hastaneye kaldırdı... Hastanede çocuğun coronavirüs testi için başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Ancak baba Ü.F., duruma tepki göstererek kızını otomobile bindirip eve götürmek istedi. Polis ekipleri aracı durdurarak küçük kızın hastaneye sevk edilmesini sağladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 15:22 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de akılalmaz coronavirüs vakası! Kızını hastaneden kaçırdı...

Ülke genelinde vatandaşlar, coronavirüs hastalığına karşı ciddi önlemler alırken Düzce'de bir babanın yaptığı herkesi şaşkına çevirdi. Son dakika haberine göre baba Ü.F., yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşayan küçük kızı için hastanede koronavirüs testi yapılması kararı alınınca kızını hastaneden kaçırdı.

POLİS OTOMOBİLİ DURDURDU

Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.



Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözetim altına alındı.
Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Yalan coronavirüs paylaşımına gözaltı!

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SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de akılalmaz coronavirüs vakası! Kızını hastaneden kaçırdı...
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