Son dakika haberi: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart hava durumu tahminlerini yayınladı...

Son dakika hava durumu değerlendirmeleri gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son durum değerlendirmelerinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece aralığında düşeceği tahminleri geldi. Ülkenin bazı bölgelerinin ise bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu ve il il sıcaklık tahminleri…

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK! METEOROLOJİ UYARDI…

Pazar günü vatandaşların yeni haftaya başlamadan önce takip ettiği konular arasında yer alan hava durumu tahminleri için açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi tarafından geldi. Yurdun Kuzeybatı bölgesinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı bildirildi.

İşte il il hava sıcaklıklıkları…