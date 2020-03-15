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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart hava durumu tahminlerini yayınladı...

Son dakika haberi: Hava sıcaklıkları düşüyor! tahminlerini yayınladı...

tarafından son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yer yer çok bulutlu bir tablo gözlemleniyor. Yapılan son değerlendirmeye göre sıcaklıkların 5 ila 8 derece aralığında azalacağı duyurulurken bu durumun ülkenin Kuzeybatı bölgesinde gözlemleneceği tahmin ediliyor. Ayrıca , Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de orta kuvvette ve zamanla Marmara kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Yeni haftaya başlamadan önce vatandaşlar gün içerisinde tahminlerini takip ediyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri ve il il sıcaklıklar…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 10:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart hava durumu tahminlerini yayınladı...

Son dakika değerlendirmeleri gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ederken tarafından gelen son durum değerlendirmelerinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece aralığında düşeceği tahminleri geldi. Ülkenin bazı bölgelerinin ise bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu ve il il sıcaklık tahminleri…

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK! METEOROLOJİ UYARDI…

Pazar günü vatandaşların yeni haftaya başlamadan önce takip ettiği konular arasında yer alan hava durumu tahminleri için açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi tarafından geldi. Yurdun Kuzeybatı bölgesinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı bildirildi.

İşte il il hava sıcaklıklıkları…

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Son dakika haberi: Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart hava durumu tahminlerini yayınladı...
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