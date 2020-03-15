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Son dakika: Korkunç olay: 50 bin lirayla kaybolan çiftçinin cesedi bulundu!

Tüyler ürperten son dakika olayı ’nın Manavgat ilçesinde yaşandı. 12 gün önce bankadan 50 bin lira para çektikten sonra kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki çiftçi Mehmet Coşar’ın cesedi Manavgat Irmağı’nda bulundu. Maktulün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 14:30 ABONE OL
Son dakika: Korkunç olay: 50 bin lirayla kaybolan çiftçinin cesedi bulundu!

SON DAKİKA: Antalya'da dehşet! Bankadan 50 bin lira para çektikten sonra kaybolan adamın cesedi Manavgat Irmağı'nda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından botla sudan çıkarılan cesedin 12 gündür haber alınamayan Mehmet Coşar'a ait olabileceği değerlendirildi. Yakınları tarafından olay yerinde teşhis edilen Coşar'ın cesedi, kesin kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Köprüsü altında bot çalışanları tarafından ceset bulundu. Sabah botu temizlemek için gelen Mehmet Can isimli bot çalışanı cesedi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini ve Sahil Güvenliği aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sahil güvenlik ekipleri de bot ile cesedi kıyıya çıkardı.



3 MART'TA KAYBOLAN MEHMET COŞAR

Bulunan cesedin 3 Mart tarihinden beri kayıp olan Mehmet Coşar'a ait olduğu değerlendirildi. Belenobası Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki çiftçi Mehmet Coşar en son 3 Mart'ta bir kuaförden çıktıktan sonra görülmüştü. Yakınları 4 gün sonra hayatından endişe ettikleri Coşar'ın bulunması için Manavgat İlçe Jandarma ekiplerine haber vererek, kardeşleri hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. Coşar, 12 gün önce bankadan 50 bin lira çektikten sonra ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Yakınları tarafından olay yerinde teşhis edilen Coşar'ın cesedi, kesin kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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Son dakika: Korkunç olay: 50 bin lirayla kaybolan çiftçinin cesedi bulundu!
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