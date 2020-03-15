Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Adana'da da hissedildi (AFAD - Kandilli son depremler listesi)

Az önce AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika haberine göre Osmaniye şehrinde bir deprem oldu! Depremin şiddeti 3.1 olarak açıklandı. Aynı zamanda Osmaniye'nin komşu illeri Adana, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş gibi şehirlerde de deprem hissedildi. Depremin enlem bilgisi 37.4938, boylam bilgisi de 36.0173 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.