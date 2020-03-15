Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Adana'da da hissedildi (AFAD - Kandilli son depremler listesi)

Son dakika: Osmaniye'de korkutan ! Adana'da da hissedildi (AFAD - Kandilli son depremler listesi)

Az önce AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre Osmaniye'de meydana geldi! Depremin şiddetinin 4.1 olduğu açıklanırken depremin merkez üssünin Sumbas bölgesi olduğu ifade edildi. Depremin saati 13:35, derinliği ise 18.97 olarak açıklandı. Son dakika bilgileri geliyor...

Giriş Tarihi: 15.3.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 13:50 ABONE OL
Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Adana'da da hissedildi AFAD - Kandilli son depremler listesi

Az önce AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika haberine göre Osmaniye şehrinde bir deprem oldu! Depremin şiddeti 3.1 olarak açıklandı. Aynı zamanda Osmaniye'nin komşu illeri Adana, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş gibi şehirlerde de deprem hissedildi. Depremin enlem bilgisi 37.4938, boylam bilgisi de 36.0173 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Adana'da da hissedildi (AFAD - Kandilli son depremler listesi)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA