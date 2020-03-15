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SON DAKİKA: Yalan coronavirüs paylaşımına gözaltı!

Ülkemizde 6. vakanın görüldüğü coronavirüs salgını ile mücadele sürerken bir yandan da bazı kendini bilmez kişiler, asılsız paylaşımlar yaparak halkı paniğe sürüklemek için elinden geleni yapıyor. Emniyet güçleri bu tür eylemlerde bulunanlarla ilgili ihbarları titizlikle değerlendiriyor. 'daki yerel televizyon kanalında "Bir kişide koronavirüs tespit edildi. Karantinaya alındı" şeklinde yayın yapılmış gibi gösteren montaj görseli yayan kişiyle ilgili işlem başlatıldı. Son dakika bilgisine göre gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 13:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Yalan coronavirüs paylaşımına gözaltı!

SON DAKİKA! Bu kadarına da pes dedirten olayda yeni gelişme yaşandı! Montaj görüntülerle panik havası oluşturmak isteyen bir kişi hakkında işlem başlatıldı!

Kütahya'da sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşımda bulunulmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

TV KANALI YAYINIYMIŞ GÖSTEREN GÖRSEL YAYINLADILAR

Ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında "Kütahya'da coronovirus tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı" şeklinde haber yayınlandığına dair foto montaj yapılarak 11 Mart'ta sosyal medyadan asılsız paylaşımda bulunulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin başlattığı çalışma sürüyor.

Söz konusu paylaşımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.E, sevk edildiği adliyedeki yasal işlemlerin ardından salıverildi.

Kütahya Valiliği, söz konusu paylaşımın sosyal medyada çok fazla yayılması üzerine, kentteki hastanelerde iddia edildiği gibi Kovid-19 vakasının olmadığı yönünde açıklama yapmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan V.A. da serbest bırakılmıştı.

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