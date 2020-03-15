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Süt yüklü TIR devrildi! 1 yaralı var

'de bir TIR devrildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan süt yüklü TIR devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.3.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 19:28 ABONE OL
Süt yüklü TIR devrildi! 1 yaralı var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Onur Mahallesi'nden Bornova yönü otoyol girişinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 34 ZEZ 20 plakalı süt yüklü TIR, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince TIR'dan çıkarılıp ilk müdahalesi yapılan A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Süt yüklü TIR devrildi! 1 yaralı var
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