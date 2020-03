Türk dağcılar Everest'te mahsur kaldı

Türkiye'nin Hindistan'daki Yeni Delhi Başkonsolosluğu çağrı merkezinin acil durum telefonuyla irtibata geçen iki dağcının bölgeden çıkarılması için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tüm ilgili birimleri devreye soktu. Nepal'de Gorakshep Köyü'nde mahsur kalan Murat Can Kaya ve Muhammed Emin Özyazıcı, yetkili makamlara, 'irtifa hastalığına' yakalandıkları için acil olarak aşağı inme taleplerini dile getirdi.

SABAH'a konuşan Muhammed Emin Özyazıcı, "Şu an 5 bin 150 metredeyiz. Everest Ana Kampı'na tırmanıyorduk. Çok fazla irtifa kazandığımız için yüksek irtifa hastalığan yakalandık ve son köy olan Gorakshep Köyü'ne geri döndük. Baş ağrısı mide bulantısı baş dönmesi sorunları var. Sigorta poliçemiz helikopteri karşılamadığı için ve bizim de helikopter ücretini karşılayamadığımız için yardım istedik. Bir an öncce helikopter ile alnıp irtifa kaybettirilmememiz gerekiyor. Şu an dışarıda fırtına var. Hava ise eksi 15-20 derece. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Hayati tehlikemiz yok." dedi.

İki dağcı arkadaşın, İstanbul'dan Katmandu'ya 5 Mart'a gittiği, daha sonra buradan da Phaphlu'ya 12 saatlik bir yolculuğun ardından ulaştıkları, son olarak ise Bupsa'dan cipe binerek tırmanış yapacakları bölgeye ulaştıkları öğrenildi. Everest tırmanışına 8 Mart'ta başlayan iki arkadaşın bölgeden çıkarılması için tüm imkanlar seferber edildi.