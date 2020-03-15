Yeni doğan bebekte virüs çıktı!

İngiltere'nın başkenti Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı. Bebeğin annesi zatürre şüphesiyle günler önce hastaneye kaldırıldı. Ancak test sonucu doğumdan sonra gelebildi. Anne koronavirüse yakalanmıştı. Annenin durumunun bebeğinkinden daha kötü olduğu anlaşılınca ikili ayrı hastanelerde tedavi görmeye başladı. Bebek, doğumun gerçekleştiği North Middlesex Hastanesi'nde tedavi edilirken, anne ise enfeksiyonda uzman bir hastaneye taşındı. Doktorlar bebeğin virüsü doğum sırasında mı yoksa rahim yoluyla mı kaptığını anlamaya çalışıyor. "İki hastayla da temas eden personele kendilerini izole etmeleri tavsiye edildi" diyen bir kaynak, "Sağlık yetkilileri hastaların durumunun ardındaki koşulları bir an önce tespit etmeye çalışıyor" dedi.Öte yandan İngiltere'de son 24 saatte 10 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı bir gecede 11'den 21'e çıkarak ikiye katlanmış oldu.