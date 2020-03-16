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Annesinin öldürdüğü bebeğin cesedini arama çalışmasına son verildi

'da, annesi tarafından öldürdükten sonra çöp konteynerine atılan 1 günlük bebeği arama çalışmalarına son verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:04 ABONE OL
Annesinin öldürdüğü bebeğin cesedini arama çalışmasına son verildi

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve 8 Mart Pazar günü doğum sancısı tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.
Bir gün sonra F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti. F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, şehir çöplüğünde arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri ve temizlik görevlileri tarafından 6 gün boyunca yapılan çalışmalardan sonuç alınamayınca bugün aralamalar sonlandırıldı.

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Annesinin öldürdüğü bebeğin cesedini arama çalışmasına son verildi
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