Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı

Hırsızlık olayları Mart ayı içinde Kepez ve Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Park halinde otobüslerden 15 ayrı akünün çalınması üzerine harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa süre içinde onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlığı İsmail A. ve Melisa E. isimli sevgililerin çaldıkları elektrikli bisiklet ile yaptıklarını C.Ö. adındaki hurdacıya 100 ile 150 lira arasında sattıklarını belirleyip, operasyon düzenledi. Sevgililer İsmail A. ve Melisa E. ile çalıntı mal alan C.Ö. gözaltına alındı.

İSMAİL HIRSIZLIK YAPARKEN MELİSA GÖZCÜLÜK YAPIYORDU



Sağlık kontrolü sonrasında iki sevgili, hırsızlık yaptığı noktaları polise tek tek gösterdi. Sevgililerden İsmail A.'nın hırsızlık yaptığı sırada Melisa E.'nin sokakta elektrikli bisikletle tur atıp gözcülük yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiftin hırsızlık sonrası birbirlerine çak yaptığı, elektrikli bisiklet üzerinde öpüştükleri görüldü.



Diğer yandan sevgililerin 8 ay önce tanıştıkları, bu sürede içinde özel halk otobüsünde şoför alarak çalışan İsmail A.'nın paranın yetmemesi üzerine işinden ayrıldığı, Melisa E.'nin kendisini fuhuş için pazarlama teklifinde bulunduğu, ancak bunu kabul etmediği belirtildi. İki zanlının uyuşturucuya alıştığı öğrenildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan sevgililer İsmail A. ve Melisa E. ile çalıntı aküleri satın alan C.Ö. adliye sevk edildi.