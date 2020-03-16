Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor 2020 yarışmacısı Aşkım Burçe Tanay kimdir? İşte merak edilenler!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Yarışmayı sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler yeni yarışmacıları da merak ediyor. Bu noktada en çok araştırılann konular arasında Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında nereli? sorusu oluyor. 2000 doğumlu olduğu bilinen bu yarışmacı Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olduğu biliniyor. Adadaki zorlu hayat devam ederken hazırladığımız haberimizde ünlüler takımı yeni yarışmacısı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Survivor Aşkım kimdir, boyu ve yaşı kaç? İşte detaylar…

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMININ YENİ YARIŞMACISI AŞKIM BURÇE TUNAY BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan Aşkım Burçe hakkında detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ederken haberimizin bir sonraki sayfasını ziyaret ederek tüm detaylara ulaşabilirsiniz...