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Son dakika: Babası tarafından hastaneden kaçırılan çocuğun coronavirüs testi negatif çıktı

'de yaşanan olay şaşkına çevirmişti. Önceki gün akşam saatlerinde Almanya'dan gelen bir aile, kız çocuklarını yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırmış, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verilince baba, küçük kızını hastaneden kaçırmaya kalkışmıştı. Son dakika haberine göre küçük kızın coronavirüs test sonucu belli oldu. 5 yaşındaki Ş.F.'nin test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika: Babası tarafından hastaneden kaçırılan çocuğun coronavirüs testi negatif çıktı

Düzce'deki akılalmaz olayda son dakika gelişmesi! Koronavirüs testi için başka hastaneye sevk edilmesine karar verilince babası tarafından hastaneden kaçırılan küçük kızın test sonucu negatif çıktı.

SONUÇ NEGATİF

Almanya'dan 12 gün önce Düzce'ye gelen ve akşam saatlerinde yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvuran, detaylı tetkikler için gözetim altına alınma kararı verilen ancak hastaneden babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.'nin Korona virüs test sonuçları negatif çıktı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Ş.F.'ye yapılan yeni tip COVİD-19 testi sonucunun negatif çıktığı, Korona virüs olmadığı anlaşıldı. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "12 gün önce Almanya'dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır. Tüm vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uymaları hususunda gereken azami hassasiyeti göstermeleri, hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yayınlamış olduğu rehbere göre ilimizde Valiliğimiz koordinesinde tüm çalışmalar planlanmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat görevlerinin başında, halkımızın sağlığını korumak adına çalışmalarına devam etmektedirler. İlimizde korona virüsü tanısı konulmuş hasta bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Babası tarafından hastaneden kaçırılan çocuğun coronavirüs testi negatif çıktı
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