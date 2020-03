BEDAŞ 16 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 16 Mart 2020 Pazartesi günü yaşanacak planlı elektrik kesintileri programı resmen duyuruldu. BEDAŞ tarafından anbean ve son dakika olarak paylaşılan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ile 16 Mart İstanbul elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, CİCOZ YOLU, SEDİR, SÜMBÜL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, KAMİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397386)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2521., 6001., 6002., 6003., 6004., 6005., 6027., 6028., 6030., 6032., 6033., 6034., 6046., 6047., 6071., 608., 6081., 6095., 6128., 6147., GÜLLER sk 09:00-10:40 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395240)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398692)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398958)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, ALAÇAM., BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400335)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., CANSİT VİLLALARI (2.CADDE), KAZIKLIDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400336)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1325., 1326., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1331., CUMHURİYET, 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399200)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 560/1., 561., 561/1., 561/2., 561/3., 606., 607., 607/1., 607/2., 607/3., 608., ABDİ İPEKÇİ, KEMALPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399921)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1373., 1414., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., MİLLET, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399196)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, ALAÇAM., BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400337)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah AKBELEN, AKEL, AKTAŞ, ALABALIK, ALTINTEPE, AROS, ARSLAN BURNU, BADEMLİ, BEKTAŞ, CAMBAZ, CERRAH HASAN BEY, DEDE, DEMİRCİKÖY, DUMANLI, DİK, FİLİKA, GÜZEL GEÇİT, KALE, KARADAĞ, KÖRFEZ, KÜTÜKLÜ, MECİT KAPTAN, MUZAFFER ÇIKMAZI, PERİ YAYLASI, SEYMEN AĞA, SORKUN, SU ÇİÇEĞİ, TAHLİSİYE, TAMBURA, TOPUK, ULU YAYLASI, VEYSEL VARDAL, ZABİT, ÇAKIRGÜMÜŞ, ÇAMİÇİ, ÇEVİK, İMAM ALİ, İSKANDİL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400338)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1373., 1414., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., MİLLET, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399188)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2214., 2218. sk / OSMANGAZİ mah 2670., 2672., GAZİ, LİLYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, VATAN sk / İSTİKLAL mah 2663., 2664., 2665., 2666., 2667., 2668., 565., 575., 577., GAZİ, MEVLANA, OKUL, VATAN sk 08:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398976)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, BİLGİÇ, ERGENEKON, KAZIM ORBAY sk / DUATEPE mah AVUKAT, BOZKURT, ERGENEKON, KUYULUBAĞ, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399834)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜZOĞLU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, ORTAKIR, SİLAHŞÖR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399825)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, MEZARLIK ÇIKMAZI, NAKİYE ELGÜN, SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, YEMİŞLİ BAHÇE, ŞAHADET sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399832)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, YUVA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400937)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN sk / BEYAZIT mah ACI ÇEŞME, AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, CEVAHİR BEDESTENİ, FUATPAŞA, HALICILAR ÇARŞISI, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, KAVAFLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, KUYUMCULAR, LÜTFULLAH, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MUHAFAZACILAR, PARÇACILAR, PERDAHÇILAR, REİSOĞLU, SAHAFLAR BEDESTENİ, TAKKECİLER, TERLİKÇİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, YAĞLIKÇILAR, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, İNCİCİLER, ŞEKER AHMETPAŞA sk / DEMİRTAŞ mah AYRANCI, DEVOĞLU YOKUŞU, FETVA YOKUŞU, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, NAMAHREM, NAZIR İZZETEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, YÜKSEKLER sk / EMİN SİNAN mah NEVİYE sk / HACI KADIN mah DARÜLHADİS, TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KATİP ŞEMSETTİN, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TAVANLI MASLAK, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI sk / MERCAN mah FUATPAŞA, FİNCANCILAR, MANGALCI ÇIKMAZI, MERCAN, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇÖKELEK, İSMETİYE, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, NUR-U OSMANİYE, VEZİ 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399125)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., 1237., 1238., AHMET ARİF sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401649)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1233., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., AHMET ARİF sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401657)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., ANADOLU, HAYAL, KARADUT, KARDELEN, MANOLYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, ZAMBAK, ŞEBBOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401658)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400091)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401507)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İSKELE sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401679)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, DENİZGÖREN, ERHAN, HAS, HİLAL, PİRİ REİS sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ADALET 1, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, CEMRE 1, DR. SADIK AHMET 1, ESRA, ETKİN, EZGİ 2, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, HANIMELİ 1, HAS, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, KATMAN, MARPUT, MEHMET AKİF ERSOY, SAHİL YOLU, SANCAK, SÖĞÜT, TURGUT ÖZAL 1, YENGEÇ, ÇAM 4, ÖZNUR, ÜNSAL 1, İZCİ 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401648)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MİLLET, FESTİVAL, ASLANAĞZI, ATAMAN, UZUNGÖL sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401047)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2364/1., 2364/2., 2364/3., 2364/4., 2380., 2381., 2381/1., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/2., 2386/3., 2387., 2388/2., 2389., 2389/1., 2389/2., 2390., 2390/1., 2390/2., 2391., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2393/1., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., 2400., 2403., 2403/1., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2424., 2425., 2425/1., 2425/2., 2425/3., 2850., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401105)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. BAĞ YOLU, 2. BAĞ YOLU, 3. ÇEŞME, 74/2., 75/1. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401223)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2364/4., 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401525)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DALGIÇ, DESTEGÜL, EMEKTAR, EMEKTAR ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FATİH, KEMAL ATATÜRK, UMAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401858)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401111)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, BELLER, ERKILIÇ, GÜLBAŞ, MEYDAN, NURDOĞAN, TALATPAŞA, TOPEL, YENİ, ZİGANA, ÇAY sk / TELSİZLER mah BİRBEN sk 02:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401142)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-683 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401745)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MASUM, MEHTAP, MELTEM, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401929)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, KARKUYUSU, LALE, MESUT CEMİL, ÇİĞDEM, ÖMÜR, İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401866)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah EFSANE ÇIKMAZI, GÖZDE ÇIKMAZI, IŞIL ÇIKMAZI, KALFA, KİREÇCİ ÇIKMAZI, SEFARET YANI, SEVİMLİ, UZUNSELVİ, YAZICI, ÇUBUKÇU sk 09:06-16:06 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401199)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/43., G/45., G/47., G/48., G/49. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403493)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah KOŞUYOLU sk / OSMANİYE mah AKSU OSMANİYE YOLU, TEZ, ÜMRANİYE, ÜMRANİYE ÇIKMAZI sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403500)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞAFAKA ÖN, FAHRİBEY, MİSVAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ, YAVUZ SELİM, YEŞİL SARIKLI sk / ATİKALİ mah ISPANAKÇI, SİLİSTRE, TEKİNER, VALİDE MEDRESESİ sk / BALAT mah DARÜŞŞAFAKA, LOKMACI DEDE, LOKMACI DEDE ÇIKMAZI, SULTAN SELİM sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALİ NÂKİ, HÜSEYİN REMZİBEY, PAYTAK sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402660)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, DR. CEMİL BENGÜ, NURSEMA, YURT, İPEK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401936)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AYDINLAR sk 08:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401210)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2, BOSTAN 2, BURGAZ, DERİN, GÜNGÖRMÜŞLER, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, ZENGİN 1 sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401177)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3051., 3285., 3289., 3290., 3292., 3307., 3308., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337., 3342., 3343., 3344., 3351., 3352., 3354., 3361., 3364. sk 00:30-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401869)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah DRAMAN, KARİYE HANI, KESMEKAYA, KEÇECİ, SALDIRMA, TATLICI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, BESTEKÂR SERVET, CEPKEN, DERVİŞ ALİ, DERVİŞ ALİ ÇIKMAZI, DRAMAN, DİLMAÇ, KASAP, KEFEVİ, KESMEKAYA, SALMA TOMRUK, SENA, TETİK, YAHYAZADE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk / KATİP KASIM mah FABRİKA sk 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402658)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 243., 252., 253., TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402659)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah CAMBAZ, CAMBAZ ÇIKMAZI, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, HELVACI HASAN, KESMEKAYA, KEÇECİ, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, TATLICI, YÖRÜK sk / DERVİŞ ALİ mah CEPKEN, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, KESMEKAYA, MİRAÇ, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SÖĞÜTLÜ BAKKAL sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402656)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 14., MAHMUTBEY 15., MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., ZÜMRÜT sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403548)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah PELİT sk / SİYAVUŞPAŞA mah ŞAKAYIK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BİLGE, HEYBELİ, KINALI, MARMARA, MERİÇ, TAHİR, ÜÇLER, ŞEVKETDAĞ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403569)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PREVEZE, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / HAZNEDAR mah ADALAR, BAĞCILAR, BİLGE, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, YEŞİLIRMAK, ŞAFAK, ŞEVKETDAĞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402705)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KORUTÜRK, 1.SAZLI, 1.ZEYTİN, 2.KIRMIZIGÜL, 2.VİŞNE, 2016., 3.ERGUVAN, 3.NAMIK KEMAL, BAYAR, CELİLDAĞ, GÜLBAHAR, KİBAR, MAVİ, TİMURLENK, ÖNER sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402748)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk / GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., AKSER, BAŞKOMUTAN, TAŞKENT sk / ŞAHİNTEPE mah AŞIK VEYSEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403696)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., BARBAROS, BERRAK, BEYPINARI, CAN, DİNÇ, ESİNTİ, G-5000, GÖKNAR, GÜLNİHAL, KAPTAN, KARACAN, TAŞOVA, ULUÇINAR, ÇAKMAK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403698)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403705)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KORUTÜRK, 1.SAZLI, 1.ZEYTİN, 2.KIRMIZIGÜL, 2.VİŞNE, 2016., 3.ERGUVAN, 3.NAMIK KEMAL, BAYAR, CELİLDAĞ, GÜLBAHAR, KİBAR, MAVİ, TİMURLENK, ÖNER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402746)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AKBULUT sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI, OYAK SİTESİ 2. KISIM sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403656)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401760)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR 1. YOL, MEVLANA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403618)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402724)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/36 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403617)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403517)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1420., 1421., 1422., SABİA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402701)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403558)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1458. sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403559)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, KIZILELMA 1, REHBER sk / SOĞANLI mah REHBER, UMUT sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402888)



- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, YEŞİLOVA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403816)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 990., 991., 992., MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403600)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2150., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2162., 2163., 2165., 2167., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 564., 566., 567., 578., 579., 580., BARBAROS sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403522)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ sk / TOMTOM mah KARABAŞ, KARABAŞ DERE sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401523)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ sk / TOMTOM mah KARABAŞ, KARABAŞ DERE sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401535)