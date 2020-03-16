ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR) 830 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar gözlerini kura çekimi tarihi ve saatine çevirdi. Ülkemizde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi. Alınacak mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin'de gerçekleştirilecek noter çekilişlerine yoğun katılım olmasından dolayı böyle karar alındı. Peki ÇAYKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ertelendi mi? İşte detaylar…

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alınacak 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları için 16 Mart pazartesi günü Rize'de, 18 Mart çarşamba günü Trabzon'da ve 19 Mart perşembe günü Artvin'de gerçekleştireceği noter kuralarına koronavirüs önlemleri kapsamında seyirci alınmayacağı belirtildi.

MEVSİMLİK İŞÇİ KURA ÇEKİMLERİNDE SEYİRCİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Teşekkülümüze alınacak olan mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek olan noter çekilişlerinde yoğun katılım olması tahmin edilmektedir. Ancak son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan CORONA COVİD-19 salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinde ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, noter huzurunda çekilecek ve ÇAY TV televizyonundan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekim günü kapalı spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için, vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.

Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan 1 temsilci hazır bulunacaktır.

Kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya aday yakınlarının kura çekimi yapılacak olan alanlara gelmemeleri, hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Bu itibarla Rize ili ve ilçeleri ile Giresun ilini kapsayan kura çekimi 16 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.