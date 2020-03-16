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istilasında son dakika haberi! 'de görüldü...

Komşu ülkeler ve 'ta görülen istilasının Türkiye'ye de geleceğine yönelik dedikodular çıkmış ama bunun gerçekleşmeyeceği öğrenilmişti. Her ne kadar istila şeklinde olmasa da bazı kentlerde bu bölgelerden geldiği düşünülen çekirgeler görüldü. Son dakika çekirge haberi 'dan geldi. Kentte esnaflık yapan bir vatandaş, dükkanını açtığı sırada 8 santim uzunluğunda çekirge buldu. Açıklama yapan esnaf "Muhtemelen bu çekirge Irak ve İran'ı istila eden sürüden görülendir. Muhtemelen hava daha sıcak olsaydı, bu çekirge sürüsü buradan geçebilirdi. İnanılmaz bir durum" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:55 ABONE OL
Çekirge istilasında son dakika haberi! Hakkari'de görüldü...

İran ve Irak'ta görülen çekirge istilasından sonra Hakkari'den gelen son dakika haberi şoke etti! Bir esnaf, dükkanını açtığı sırada 8 santim boyunda çekirge buldu...

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"ALLAH'TAN HAVALAR SOĞUK"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan Übeyit Kartal adlı vatandaş, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Eline aldığı peçeteyle çekirgeyi yakalayan Kartal, "Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova'da olması beni çok şaşırttı. Büyük ihtimal bu İran ve Irak'tan gelmiş olmalı. Ben metreyle ölçtüm, tam 8 santimetre uzunluğundadır. Allah'tan şimdi havalar soğuk, yoksa gelirlerdi" dedi.

Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi Hekim Kaçan ise Yüksekova'da bir vatandaş tarafında görülen çekirgenin bu mevsimde görülebilecek bir çekirge olmadığını belirterek, "Muhtemelen bu çekirge Irak ve İran'ı istila eden sürüden görülendir. Muhtemelen hava daha sıcak olsaydı, bu çekirge sürüsü buradan geçebilirdi. İnanılmaz bir durum, Yüksekova'da bu mevsimde bir çekirge görüldü. Şimdi İran ve Irak'ta hava daha sıcak olduğu için orada görülmüş bu çekirge istilası. Burada daha hala yerde kar olduğu için çekirgeler buraya gelmemiş" ifadelerini kullandı.

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Çekirge istilasında son dakika haberi! Hakkari'de görüldü...
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